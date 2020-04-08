За сутки в Киеве зарегистрировано 15 новых больных коронавирусом, среди них - трое медиков

Среди заболевших: 8 женщин в возрасте от 29 до 67 лет и шестеро мужчин - от 43 до 61 года. И один шестнадцатилетний юноша.

За сутки количество киевлян заболевших коронавирусом, увеличилось еще на 15 человек, среди них - трое медиков.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции. "Среди заболевших: 8 женщин в возрасте от 29 до 67 лет и шестеро мужчин - от 43 до 61 года. И один шестнадцатилетний юноша", - отметил мэр.

Кроме этого, по его словам, за минувшие сутки в Киеве на коронавирус заболели трое медиков.

Кличко добавил, что в больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Остальные - лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

Мэр констатировал, что большинство киевлян, которых поражает вирус - люди молодого и среднего возраста. То есть, активная часть жителей города. "Многие из них не верят в угрозу и не хотят менять привычек, пренебрегают правилами ограничений. Я еще раз обращаюсь ко всем: речь идет не об ограничении свободы. Речь идет о вашем здоровье и вашей безопасности. Несколько недель четкого соблюдения правил позволят нам раньше выйти из этого кризиса", - отметил мэр.

В целом в столице уже 294 подтвержденных случая заболевания COVID-19.