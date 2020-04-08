В Ривненской области коронавирусом заразились шесть медиков

Инфицированы 5 медсестер и санитарка Сарненской райбольницы.

В Ривненской области зарегистрировано 7 новых случаев COVID-19, 6 из которых - у медицинских работников.

Об этом в Facebook сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль.

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«По состоянию на утро среды, 8 апреля, в Ривненской области зарегистрировано 7 новых случаев COVID-19. Это 48-летняя жительница Ривне и медицинский персонал Сарненской ЦРБ в возрасте от 38 до 55 лет (5 медсестер и санитарка отделения анестезиологии и интенсивной терапии)», - рассказал он.

Председатель ОГА отметил, что медики, у которых обнаружен вирус, имеют бессимптомное течение болезни.

По его словам, исследование медицинского персонала проводилось в рамках мониторинга состояния здоровья основной группы риска и как мера для предотвращения возникновения внутригоспитальной инфекции. Исследование методом ПЦР проводил Ривненский центр общественного здоровья.

Коваль добавил, что сейчас выздоравливают еще двое пациентов Сарненской ЦРБ, у которых ранее была обнаружена коронавирусная инфекция. После проведенного лечения первый ПЦР-тест показал отрицательный результат.

По его информации, всего за время карантина в Ривненской области зафиксирован 51 случай COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 8 апреля в Ривненской области зафиксировано 44 случая (6 летальных) коронавирусной болезни COVID-19.

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