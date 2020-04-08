Власти Тернополя ввели дополнительные доплаты медикам, лечащим больных коронавирусом

Всего на медицинскую отрасль депутаты городского совета дополнительно направили почти 8 миллионов гривень.

В Тернополе медики, которые лечат больных коронавирусом, получать муниципальную ежемесячную муниципальную премию в 10 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня средства на эту инициативу выделили депутаты на внеочередной сессии городского совета.

Всего на медицинскую отрасль дополнительно направили 7,9 млн грн, соответственно уменьшив финансирование других отраслей и аппарата городского совета.

С предложением стимулировать медиков муниципальной надбавкой выступил городской штаб по борьбе с коронавирусом.

Предполагается, что ежемесячную премию, начиная с марта, будут получать все медицинские работники, привлеченные к лечению больных COVID-19.

В мэрии подчеркнули, что данная премия является муниципальной, отдельной от надбавки к зарплате медикам, которую пообещало медикам правительство.

"Дополнительную выплату из местного бюджета будут получать все работники учреждений здравоохранения города - и врачи, и младший и средний медицинский персонал. Все те, кто будет задействован в процесс лечения больных с диагнозом "коронавирус", - пообещал мэр Тернополя Сергей Надал.

Как сообщили в штабе, вчера еще у двух медиков тернопольской областной университетской больницы подтвердили коронавирус. Один из них - житель Тернополя, 24-летний врач-интерн. Эти врачи контактировали с больной коронавирусом пациенткой из Бучачского района.

По состоянию на 10:00 8 апреля, количество больных коронавирусом жителей области не изменилось, по данным областного лабораторного центра, зафиксировано 168 инфицированных, из них 46 - медики.