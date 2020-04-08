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Власти Тернополя ввели дополнительные доплаты медикам, лечащим больных коронавирусом

11:32, 08 апреля 2020
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Депутаты уменьшили финансирование других отраслей и аппарата городского совета / фото: ua.depositphotos.com

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня средства на эту инициативу выделили депутаты на внеочередной сессии городского совета.

Всего на медицинскую отрасль дополнительно направили 7,9 млн грн, соответственно уменьшив финансирование других отраслей и аппарата городского совета.

С предложением стимулировать медиков муниципальной надбавкой выступил городской штаб по борьбе с коронавирусом.

Предполагается, что ежемесячную премию, начиная с марта, будут получать все медицинские работники, привлеченные к лечению больных COVID-19.

В мэрии подчеркнули, что данная премия является муниципальной, отдельной от надбавки к зарплате медикам, которую пообещало медикам правительство.

"Дополнительную выплату из местного бюджета будут получать все работники учреждений здравоохранения города - и врачи, и младший и средний медицинский персонал. Все те, кто будет задействован в процесс лечения больных с диагнозом "коронавирус", - пообещал мэр Тернополя Сергей Надал.

Как сообщили в штабе, вчера еще у двух медиков тернопольской областной университетской больницы подтвердили коронавирус. Один из них - житель Тернополя, 24-летний врач-интерн. Эти врачи контактировали с больной коронавирусом пациенткой из Бучачского района.

По состоянию на 10:00 8 апреля, количество больных коронавирусом жителей области не изменилось, по данным областного лабораторного центра, зафиксировано 168 инфицированных, из них 46 - медики.

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