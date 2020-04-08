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Второй случай в одном роддоме: на Киевщине у больной COVID-19 родился здоровый малыш (видео)

11:11, 08 апреля 2020
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Читайте такжеВ Украине резко возросло количество инфицированных коронавирусом, жертв уже 52Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что роженица из Бучи родила 3-килограммового мальчика.

Это уже второй случай в роддоме в Белой Церкви. Две недели назад жительница Ирпиня тоже больная COVID-19 родила здорового ребенка. У малыша вирус не обнаружили, сейчас же она и сама уже выздоровела.

Ранее УНИАН сообщал, что в Кривом Роге беременная с подозрением на коронавирус родила здорового ребенка.

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