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В Минздраве рассказали, когда рассмотрят вопрос об отмене карантина

10:43, 08 апреля 2020
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В Украине до 24 апреля действует карантин / Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга.

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«Сейчас мы исследуем развитие эпидемической ситуации в Украине по коронавирусной болезни. Мы сравниваем все сценарии, которые происходят в странах Европейского союза, а также в странах-соседях, которые позже нас ввели превентивные меры», - сказал он.

«Что касается введения и отмены карантина, решение будет приниматься ближе к самому срока завершения карантина. Мы только на третьем дне более усиленных карантинных мер. Поэтому вопрос отмены карантина мы будем комментировать не ранее чем через 10 дней от сегодняшней даты», - добавил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство ужесточило карантинные меры. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

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Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации.

В Украине по состоянию на 9:00 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 летальных, 35 человек выздоровели.

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