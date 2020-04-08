В Минздраве рассказали, когда рассмотрят вопрос об отмене карантина

3 апреля правительство ужесточило карантинные мероприятия.

Вопрос отмены карантинных мер из-за пандемии коронавирусной болезни можно будет комментировать не ранее чем через 10 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга.

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«Сейчас мы исследуем развитие эпидемической ситуации в Украине по коронавирусной болезни. Мы сравниваем все сценарии, которые происходят в странах Европейского союза, а также в странах-соседях, которые позже нас ввели превентивные меры», - сказал он.

«Что касается введения и отмены карантина, решение будет приниматься ближе к самому срока завершения карантина. Мы только на третьем дне более усиленных карантинных мер. Поэтому вопрос отмены карантина мы будем комментировать не ранее чем через 10 дней от сегодняшней даты», - добавил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство ужесточило карантинные меры. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

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Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации.

В Украине по состоянию на 9:00 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 летальных, 35 человек выздоровели.

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