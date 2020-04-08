Минздрав объяснил ситуацию с закупкой аппаратов для ИВЛ

Министр здравоохранения предложил привлечь к проведению закупок госпредприятие «Медицинские закупки Украины».

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил ситуацию, которая сложилась с закупкой аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Как передает корреспондент УНИАН, на онлайн-брифинге он отметил, что «при наличии ресурсов, которые есть сегодня в областных бюджетах, которые выделены для усиления материально-технической базы больниц, которые определены для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью, мы видим, что довольно проблематично и достаточно тяжело происходит закупка аппаратов ИВЛ».

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«Поэтому вчера на встрече, которую проводил президент с премьер-министром, к которой были привлечены председатели ОГА, мэры крупных городов, министр здравоохранения предложил привлечь к проведению закупок государственное предприятие «Медицинские закупки Украины». Именно это предприятие готово сегодня заключать контракты с производителями аппаратов для ИВЛ для того, чтобы принимать заявки из областей, закупать их централизованно и доставлять тем, кто проплачивает из областных бюджетов», - пояснил он.

В то же время Ляшко отметил, что некоторые мировые производители аппаратов ИВЛ открыли технические характеристики.

«Они направили их в Минздрав. Минздрав также рассылает их всем, кто интересуется, и мы надеемся, что и отечественные производители будут использовать и производить аппараты ИВЛ», - добавил заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, в Украине уже зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 летальные, 35 человек выздоровели.