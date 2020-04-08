Украина отправила в Италию пять тысяч литров антисептика (фото)
Украина направила в Италию самолет с 5 тыс. литров жидкого антисептика.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Сегодня в 7:00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков", - написал Геращенко.
Он также сообщил, что четверо украинцев в Италии скончались от коронавируса.
"Но есть и хорошая новость: вчера в Италии впервые зарегистрировано падение темпов прироста количества зарегистрированных случаев инфицирования Covid-19. По данным департамента гражданской защиты Италии, вчера заболели лишь 880 человек. Это самый низкий показатель начиная с 10 марта", - сообщил чиновник.
По словам Геращенко, на сегодня спиртовая отрасль Украины полностью закрывает потребности страны в дезинфицирующих жидкостях на основе этилового спирта и может закрыть любые потребности Европы.
Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике.
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