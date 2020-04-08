В Минздраве рассказали, при каких симптомах показана госпитализация больных с коронавирусом

Специфического лечения, как и вакцины от COVID-19, пока не существует.

В Минздраве рассказали, при каких симптомах пациентов с подозрением на коронавирус или уже с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализируют.

Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

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В частности, госпитализация показана больным с подозрением/подтвержденным COVID-19, если:

течение болезни средней тяжести или тяжкий (признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии);

имеющиеся клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома;

имеющиеся клинико-лабораторные данные сепсиса и/или септического шока;

имеющиеся клинико-лабораторные данные органной/системной недостаточности, кроме дыхательной;

пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и тому подобное;

у пациента, независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38°С, что плохо поддается коррекции.

Отмечается, что пациентам с тяжелым течением подтвержденного COVID-19 обеспечивается мониторинг и коррекция лечебных мероприятий, в зависимости от сопутствующих патологических состояний.

В Минздраве напоминают, что специфического лечения, как и вакцины от COVID-19, пока не существует.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 09.00 7 апреля зафиксировано 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.

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