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В Минздраве рассказали, при каких симптомах показана госпитализация больных с коронавирусом

01:27, 08 апреля 2020
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В Минздраве обнародовали показания к госпитализации больных с признаками коронавируса / фото УНИАН

В Минздраве рассказали, при каких симптомах пациентов с подозрением на коронавирус или уже с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализируют.

Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

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В частности, госпитализация показана больным с подозрением/подтвержденным COVID-19, если:

  • течение болезни средней тяжести или тяжкий (признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии);
  • имеющиеся клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома;
  • имеющиеся клинико-лабораторные данные сепсиса и/или септического шока;
  • имеющиеся клинико-лабораторные данные органной/системной недостаточности, кроме дыхательной;
  • пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и тому подобное;
  • у пациента, независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38°С, что плохо поддается коррекции.

Отмечается, что пациентам с тяжелым течением подтвержденного COVID-19 обеспечивается мониторинг и коррекция лечебных мероприятий, в зависимости от сопутствующих патологических состояний.

В Минздраве напоминают, что специфического лечения, как и вакцины от COVID-19, пока не существует.

фото facebook.com/phc.org.ua

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 09.00 7 апреля зафиксировано 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.

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