В Черновицкой области зафиксировали 25 новых случаев коронавируса

Среди инфицированных на COVID-19 - трое священников.

В Черновицкой области зафиксировали еще 25 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщил сегодня в прямом эфире в Facebook глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, наибольшее количество среди новых случаев болезни зафиксировано в городах Черновцы и Хотин - по пять.

"Остальные 15 случаев распределяются по всей территории нашей области", - отметил чиновник.

По словам Осачука, по состоянию на 7 апреля общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Черновицкой области составляет 273.

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Кроме того, чиновник сообщил о выздоровлении еще пятерых человек, у которых ранее обнаружили коронавирус. Таким образом, в регионе выздоровели уже 16 пациентов и шестеро умерли.

Глава ОГА добавил, что в одном из сел Черновицкой области во время многолюдных похорон инфицировалось большое количество людей.

"К большому сожалению получили сегодня подтверждение, что среди вновь выявленных инфицированных наших земляков есть также трое священнослужителей. Желаем скорейшего выздоровления", - сообщил Сергей Осачук.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер 6 апреля в Черновицкой области было зафиксировано 248 случаев коронавируса. Среди них 11 человек выздоровели, а шестеро человек скончались.

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