В городке на Днепропетровщине за день подтвердили 15 случаев коронавируса - ОГА

Всего в регионе более четырех десятков больных.

На Днепропетровщине обнаружили 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, все они - в городе Першотравенск.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА со ссылкой на руководителя области Александра Бондаренко.

"Получено 15 положительных результатов тестов на коронавирус. Всего в области – 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19", - отметил чиновник.

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"Наращиваем темпы проведения тестов на коронавирусную инфекцию в области. В частности, обследуем людей, с которыми контактировали больные COVID-19, всех пациентов с пневмонией", - сообщил он.

По данным руководителя области, четырем жителям региона уже удалось выздороветь от коронавируса - их выписали из больниц.

По словам председателя Днепропетровского облсовета Святослава Олейника, в Першотравенске произошла вспышка заболевания. Вчера здесь было зафиксировано 5 случаев. Источником стала международная конференция баптистской церкви (несколько сотен человек), которая была проведена в городе во время карантина.

"Часть приезжих до сих пор находятся в Першотравенске. Они все установлены полицией и сидят по домам. Двое из них, несмотря на обязательства о самоизоляции сегодня пытались поехать в Днепр. Но были задержаны и оштрафованы. Сейчас ситуация в Першотравенске - контролируемая", - сказал Олейник.

Как сообщал УНИАН, Днепр с 8 апреля закрывают для транспорта из других регионов.

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