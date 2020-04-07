Минздрав проинспектирует Николаевщину из-за отсутствия коронавируса: в регионе будет проверка

Наличие заболевания проверяют у девяти жителей региона.

В Николаевской области подозревают наличие коронавирусной болезни у девяти человек.

Об этом рассказал руководитель облгосадминистрации Александр Стадник во время селекторного совещания при участии президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.

"Глава Николаевской ОГА сообщил, что сейчас в областной инфекционной больнице находятся девять пациентов с подозрением на коронавирус. Но пока ни один тест не показал положительного результата. Участники совещания решили направить на Николаевщину проверку из Министерства здравоохранения, чтобы убедиться в правильности проведения тестов", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе ОГА рассказали, что по состоянию на 9:00 7 апреля в регионе нет подтвержденных случаев COVID-19.

"Всего с начала 2020 года за медицинской помощью обратился 71 пациент с подозрением относительно заболевания COVID-19, из них 61 пациент госпитализирован, 10 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции. Лабораторно обследованы на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции 69 пациентов. Отказались от обследования 2 человека. На сегодня 66 обследованных лиц имеют отрицательный результат, 3 пробы в работе", - отметили в администрации.

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