Глава МОЗ: Украина находится на пороге пика коронавируса
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что пока преждевременно говорить о завершении карантина в стране.
Об этом он сообщил в обращении к гражданам 7 апреля.
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По его словам, Украина пока не поборола пик инфицирования.
«Говорить о том, когда завершится карантин, – пока рано. Наоборот: сейчас мы находимся на пороге пика коронавирусной болезни в Украине», – сказал он.
Степанов пояснил, что в активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему.
«Проще говоря, количество пациентов возрастает настолько, что для оказания им помощи не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больнице», – отметил министр.
Степанов призвал граждан соблюдать правила карантина.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Денис Шмигаль допускает продление отдельных ограничительных мер по нераспространению коронавируса до сентября, но уже во второй половине мая люди должны возвращаться на работу.