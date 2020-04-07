Глава МОЗ: Украина находится на пороге пика коронавируса

Степанов утверждает, что Украина находится на пике инфицирования COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что пока преждевременно говорить о завершении карантина в стране.

Об этом он сообщил в обращении к гражданам 7 апреля.

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По его словам, Украина пока не поборола пик инфицирования.

«Говорить о том, когда завершится карантин, – пока рано. Наоборот: сейчас мы находимся на пороге пика коронавирусной болезни в Украине», – сказал он.

Степанов пояснил, что в активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему.

«Проще говоря, количество пациентов возрастает настолько, что для оказания им помощи не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больнице», – отметил министр.

Степанов призвал граждан соблюдать правила карантина.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Денис Шмигаль допускает продление отдельных ограничительных мер по нераспространению коронавируса до сентября, но уже во второй половине мая люди должны возвращаться на работу.