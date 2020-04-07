В Украине частным лабораториям и клиникам разрешили проводить тесты на коронавирус

Все учреждения должны отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья.

Частным лабораториям и клиникам, а также всем учреждениям здравоохранения, которые имеют соответствующую лицензию и мощности, разрешено проводить ПЦР-тестирование на наличие коронавируса.

Читайте такжеВ Минздраве назвали самый опасный способ передачи коронавируса от человека к человеку

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Они должны отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья. Это нужно для того, чтобы все случаи попадали в официальную статистику и было проведено должное эпидемиологическое расследование", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9.00 7 апреля зафиксировано 1 тыс. 462 случая коронавирусной болезни. 45 человек умерли от COVID-19, 28 пациентов выздоровели.