На Тернопольщине объяснили массовое инфицирование медиков коронавирусом

Председатель Тернопольской ОГА отметил, что, несмотря на религиозность, у жителей области есть понимание опасности нового заболевания.

Председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш объяснил большое количество зараженных коронавирусом COVID-19 медиков в области тем, что большая часть тестов проводилась именно для них, а также тем, что медперсонал подвергается наибольшему риску заражения.

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"Я это объясняю очень просто. Из 310 проведенных тестов в Монастырском районе 235 были сделаны врачам, из них 32 оказались инфицированными. Кого мы должны выявлять? Мы шли по цепочке, проверяли всех врачей", – заявил Труш, передает «Обозреватель».

Чиновник сказал, что "сейчас Тернопольская область готова к коронавирусу настолько, насколько это возможно. К COVID-19 не готов весь мир, не то что Тернопольская область".

В то же время, по его словам, на сегодня больницы области обеспечены всем, чем могут быть обеспечены". Область постоянно получает грузы со средствами защиты. Так, 6 апреля приехал один груз, 7 апреля ожидается следующий. "Приехали защитные костюмы, очки и маски", – рассказал Труш.

В то же время он констатировал, что рассчитать, на сколько дней или недель хватит этих средств, невозможно, поскольку сложно предсказать, с какой скоростью будет распространяться коронавирус.

В этом контексте чиновник отметил: "на самом деле, мы сами режиссеры этого пика. Чем меньше народа будет находиться на улице, общаться друг с другом напрямую, чем больше мы будем придерживаться всех необходимых мероприятий по карантину, тем больше мы этот пик передвинем, тем меньше будет летальность".

Он также сообщил, что, несмотря на религиозность, у жителей области есть понимание опасности нового заболевания. Как доказательство Труш привел пример похорон священника, который умер от коронавируса. Его тело не заносили в храм, а проститься с покойным на кладбище пришли только самые близкие люди.