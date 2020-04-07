В Ужгороде у двух медиков городской больницы подтвержден коронавирус
14:57, 07 апреля 2020Страна
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На сегодня в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
Иллюстрация \ REUTERS
У одного врача и медицинской сестры пульмонологического отделения Ужгородской городской клинической больницы подтверждено заболевание COVID-19.
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Об этом сообщает управление здравоохранения Ужгородского городского совета.
Накануне образцы биоматериалов на ПЦР-исследование взяли у 17 медицинских работников, контактировавших с больными COVID-19 ужгородцами.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных,28 пациентов выздоровели.
Инфографика УНИАН
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