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В Ужгороде у двух медиков городской больницы подтвержден коронавирус

14:57, 07 апреля 2020
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Иллюстрация \ REUTERS

У одного врача и медицинской сестры пульмонологического отделения Ужгородской городской клинической больницы подтверждено заболевание COVID-19.

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Об этом сообщает управление здравоохранения Ужгородского городского совета.

Накануне образцы биоматериалов на ПЦР-исследование взяли у 17 медицинских работников, контактировавших с больными COVID-19 ужгородцами.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных,28 пациентов выздоровели.

Инфографика УНИАН
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