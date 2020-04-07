В Ужгороде у двух медиков городской больницы подтвержден коронавирус

На сегодня в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

У одного врача и медицинской сестры пульмонологического отделения Ужгородской городской клинической больницы подтверждено заболевание COVID-19. Читайте такжеВ Ужгороде на самоизоляцию отправили 17 медиков из-за контакта с больными коронавирусом Об этом сообщает управление здравоохранения Ужгородского городского совета. Накануне образцы биоматериалов на ПЦР-исследование взяли у 17 медицинских работников, контактировавших с больными COVID-19 ужгородцами. Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных,28 пациентов выздоровели.

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