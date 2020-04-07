В Житомире прихожане массово игнорирую карантин: появилось фото огромной очереди в храм

Церковь решили посетить преимущественно пожилые люди, которые чаще всего умирают от коронавируса.

7 апреля в храмах Житомира собралось множество прихожан, которые сознательно игнорируют запрет на массовые мероприятия во время карантина из-за коронавируса.

В этот день православные отмечают праздник Благовещенья, с чем и связана активность верующих, сообщает Обозреватель.

Примечательно, что толпы людей были замечены возле храмов УПЦ МП. Так, особо много людей было возле Спасо-Преображенского собора Житомира. Фото опубликовал на своей странице в Facebook местный житель Владислав Малиновский.

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Мужчина отметил, что митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим УПЦ МП рискует повторить судьбу настоятеля Киево-Печерской Лавры владыки Павла, который вместе с еще 4 монахами уже заразился коронавирусом из-за игнорирования карантина.

Также множество прихожан пришли в церковь на территории Вильского (Русского) кладбища в Житомире. Фото опубликовал житомирянин Артем Олановский.

Судя по ним, церковь решили посетить преимущественно пожилые люди, которые чаще всего умирают от коронавируса. "Карантин? Нет, не слышали", – возмутился автор снимка.

Как сообщал ранее УНИАН, несмотря на усиление карантинных ограничений, в Житомире возле рынка утром 7 апреля собралась толпа покупателей.

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