Украина предоставит Италии гуманитарную помощь - Кабмин одобрил решение
Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике.
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Соответствующее распоряжение от 6 апреля 2020 № 381-р опубликовано на правительственном портале.
"Во исполнение указа президента ... Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям обеспечить отправку, доставку и передачу груза гуманитарной помощи. Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям согласовать с соответствующими органами Итальянской Республики вопрос доставки и передачи груза гуманитарной помощи", - говорится в документе.
В то же время, Государственной таможенной службе поручено обеспечить оперативное таможенное оформление, а Администрации Государственной пограничной службы - первоочередное осуществление контроля во время пересечения указанным грузом государственной границы.
Как сообщал УНИАН, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии.
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