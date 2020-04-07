Украина предоставит Италии гуманитарную помощь - Кабмин одобрил решение

Решением предусмотрено отправление, доставка и передача груза гуманитарной помощи Италии.

Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике.

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Соответствующее распоряжение от 6 апреля 2020 № 381-р опубликовано на правительственном портале.

"Во исполнение указа президента ... Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям обеспечить отправку, доставку и передачу груза гуманитарной помощи. Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям согласовать с соответствующими органами Итальянской Республики вопрос доставки и передачи груза гуманитарной помощи", - говорится в документе.

В то же время, Государственной таможенной службе поручено обеспечить оперативное таможенное оформление, а Администрации Государственной пограничной службы - первоочередное осуществление контроля во время пересечения указанным грузом государственной границы.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии.

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