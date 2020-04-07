Супрун рассказала, как ухаживать за кожей рук в условиях усиленной гигиены

Супрун подчеркнула, что не следует прекращать часто мыть руки, если у вас возникла аллергия.

Постоянное мытье рук и обеззараживание антисептиками может спровоцировать проблемы с кожей. Это не повод прекращать гигиену рук, но повод ознакомиться с советами по уходу за кожей во время интенсивного мытья и обеззараживания рук.

О том, почему возникает контактный дерматит из-за частого мытья рук, использования антисептиков, а главное, как ухаживать за кожей рук в таких условиях, рассказала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбук.

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Дезинфектанты на основе спирта или хлоргексидина редко вызывают аллергию или дерматит при условии, что они не содержат ароматизаторов или красителей. Однако, санитайзеры на основе спирта денатурируют белки, на которые попадают, поэтому погибают и вирусные оболочки, а ладони становятся жесткими.

Кроме этого, спиртовые антисептики или частое мытье мылом лишают кожу липидов – жиров, в частности, керамидов, из-за чего кожа становится сухой.

Лишена защитного слоя из жиров и прочно соединенных между собой клеток кожа еще подвергается повреждениям моющими средствами и дезинфектантами. Меняется и состав кожной микрофлоры, там чаще появляются условно-патогенные стафилококки и грам-отрицательные бактерии.

Чем более концентрированный спирт в антисептике, тем сильнее сушится кожа. А изопропанол сушит сильнее, чем этанол. И не забывайте, что антисептик, в котором спирта менее 60%, не действенный, то есть мыть руки, например, водкой не подойдет.

Дерматит вызывают, обычно, не этанол и изопропанол, а другие обеззараживающие вещества, как йодоформа, хлоргексидин, триклозан. Впрочем, в случае вирусной угрозы они недейственны. Это обидно, но в этом случае можно хотя бы сразу понять, что вызвало красные пятнышки и зуд кожи.

Другими соединениями, вызывающих аллергию или дерматит, могут быть ароматизаторы, бензиловый, стеариловий и изостеариловый спирт, миристиловый спирт, феноксиетанол, парабены и безалконий хлорид.

Если у вас возникла аллергия или дерматит за последние недели, то это, вероятно, не из-за антисептика, а из-за других средств ухода за руками или наоборот их отсутствия.

Дополнительными факторами, которые портят руки при условиях повышенной гигиены, является слишком горячая вода, безводность кожи, плохое качество бумажных полотенец и недостаточное увлажнение кожи рук кремами.

Что делать, чтобы во время пандемии сохранить здоровье кожи рук

Есть три стратегии, которые дополняют друг друга:

подобрать обеззараживатель, который не вызывает аллергии/дерматита;

мыть, обеззараживать и вытирать руки по всем правилам;

пользоваться средствами по уходу за кожей.

Антисептик должен быть на основе спирта, возможно, иметь глицерин для смягчения кожи, и больше ничего может не содержать дополнительно.

Мойте руки как минимум 20-30 секунд в теплой, а не горячей воде, и не берите слишком много жидкого мыла — оно должно хорошо смыться, не оставив руки скользкими. Твердым мылом пользоваться вполне можно. Если вы помыли руки с мылом, то обрабатывать их спиртом дополнительно не нужно.

Имейте собственное полотенце, каждый раз вытирайте им руки насухо после мытья. Конечно, во время карантина люди моют руки преимущественно дома и пользуются, понятное дело, собственными полотенцами. Но вне дома, лучше вытирать руки бумажными салфетками, если нет своего полотенца.

Воздушных сушилок лучше избегать, ибо они также могут быть источниками бактериального или вирусного загрязнения и еще более сильной потери влаги кожей.

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Ходить с мокрыми руками — вредно, ведь они обветриваются, даже когда нет угрозы заразиться вирусом. В ветреные весенние дни можете дальше носить трикотажные перчатки — они спасут руки от обветривания. Главное — не касаться руками в перчатках к лицу и регулярно их стирать.

Обязательно пользуйтесь кремами, лосьонами или даже питательными масками для рук. Это касается всех: и женщин, и мужчин. Можно наносить средство по уходу за руками каждый раз после мытья и перед сном.

Для лучшего питания можно нанести обильный слой крема, надеть хлопчатобумажные или льняные перчатки и так спать. Для очень сухих рук советуют использовать вазелин — он создаст защитный слой и предотвратит потерю влаги кожей. Еще одним действенным средством поддержания кожи является увлажнение воздуха.

Сухая кожа не должна становиться поводом прекращать тщательно мыть или обрабатывать руки антисептиком. Сегодня соблюдение надлежащей гигиены рук — это один из самых действенных способов уберечься от возбудителей опасных болезней!

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