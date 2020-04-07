В Тернополе из больницы выписали 5 детей после выздоровления от COVID-19

Всего в больницах Тернополя сейчас находится 13 больных коронавирусом.

В Тернополе из детской больницы выписали 5 детей после выздоровления от коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего в больницах Тернополя, по состоянию на 10:00 7 апреля, лечится 13 больных COVID-19. Еще 6 больных находятся на амбулаторном лечении.

«В Тернопольской городской детской больнице сейчас 5 пациентов, у которых коронавирус подтвержден лабораторно. Трое из них - дети. Из больницы выписали 5 детей и 3 взрослых», - говорится в сообщении штаба.

В Тернопольской больнице скорой помощи, по состоянию на 10:00, находятся 8 больных COVID-19. Еще у 4-х пациентов подозревают коронавирус. Шестеро жителей Тернополя находятся на амбулаторном лечении.

В Тернопольской городской больнице №3 на обсервацию размещены 5 тернопольчан, контактировавших с больными COVID-19.

На самоизоляции находятся 493 тернопольчанина.

По состоянию на 10:00 7 апреля, количество больных коронавирусом жителей области не изменилось, по данным областного лабораторного центра, зафиксировано 168 инфицированных. По количеству больных COVID-19 Тернопольская область занимает второе место в Украине после столицы.