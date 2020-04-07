За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 12 киевлян, один человек умер (видео)

Всего в столице 279 подтвержденных случаев COVID-19.

За минувшие сутки количество киевлян, у которых подтверждено инфицирование коронавирусом, выросло на 12 человек, один человек умер.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции. Сообщили в пресс-службе КГГА.

«Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось на 12 человек. Из них - четверо детей. И один медработник. Один случай за минувшие сутки - летальный», - сказал Кличко и добавил, что всего в столице уже 279 подтвержденных случаев COVID-19.

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Он уточнил, что заболели три женщины в возрасте от 34 до 41 года, пятеро мужчин - от 31 до 67 лет, две трехлетние девочки, два мальчика - 6 и 15 лет.

Один мужчина 36 лет умер.

«За жизнь мужа почти две недели боролись врачи Александровской больницы. Он был подключен к аппарату ЭКМО - насыщение крови кислородом. Но у мужчины были очень поражены легкие. Поэтому спасти его не удалось», - добавил мэр Киева.

Из киевлян, заболевших за минувшие сутки, двоих госпитализировали, остальные 10 лечатся дома под контролем врачей.

Кличко отметил, что большинство киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, за пределы страны в последнее время не выезжали, то есть были инфицированы в Украине.

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