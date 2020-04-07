В Кривом Роге беременная с подозрением на коронавирус родила здорового ребенка
В Кривом Роге беременная женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, родила здорового младенца.
Об этом сообщает "Первый Криворожский".
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Женщина родила девочку весом 4 килограмма 780 граммов и ростом 57 сантиметров.
Сейчас роженица находится в отдельном боксе родильного дома и не контактирует с другими пациентками. Результаты анализов криворожанки на коронавирус ожидаются сегодня.
Жительница Кривого Рога на 40-й неделе беременности была госпитализирована в 7-ю горбольницу с симптомами острой респираторной инфекции, потом ее перевели в спецотделение для пациенток, у которых подозревают коронавирус.
Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии коронавирусом заболели 1 462 человека. При этом 28 человек выздоровели, 45 случаев – летальные.
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