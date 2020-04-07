Боролись несколько недель: в Киеве умер тяжелобольной мужчина с COVID-19 (фото, видео)

Смерть мужчины подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко.

Главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко сообщила, что один из 43 пациентов с COVID-19, которые находятся в больнице, умер, еще несколько человек – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила врач Людмила Антоненко на своей странице в Фейсбук.

"К сожалению, сегодня мы потеряли пациента. За его жизнь мы боролись последние несколько недель. В течение всего лечения пациент был тяжелый, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации).

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Я и команда врачей Александровской клинической больницы Киева приносим соболезнования родным и знакомым. Поверьте, каждый врач очень переживает потерю пациента.

Мы боролись за жизнь, применяя все современные технологии, которые сейчас используют врачи во всем мире. Однако мы не смогли.

О судьбе второго пациента, находившегося на ЭКМО, – его состояние нестабильное, тяжелое. Сейчас продолжается ЭКМО. Надеемся на лучшее и выполняем свою работу", - сказала врач.

По словам Антоненко, по состоянию на 6 апреля в Александровской клинической больнице находились 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них – 43 с подтвержденным коронавирусом, 20 – с подозрением, 4 – в реанимации, 1 – на ЭКМО.

Руководитель больницы также опровергла предположение, что статистика ежегодной смертности не превышает смертность от COVID-19.

"Я понимаю, что всем сильно надоело сидеть на карантине, однако советую не заигрывать с судьбой и не проверять на себе, действительно ли "волну короны вы уже успели перенести в январе или в феврале", действительно ли "большинство переносит бессимптомно и уже имеет иммунитет" и еще много замечательных мнений.

Если бы вы сейчас поработали врачом в инфекционном отделении или в лаборатории, такие легкомысленные взгляды вас бы не занимали", - отметила врач.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7 апреля в Киеве уже 279 случаев коронавируса. 5 летальных, 12 человек уже выздоровели. За минувшие сутки количество киевлян заболели на коронавирус, увеличилось на 12 человек.

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