В Вооруженных силах Украины зафиксирована первая смерть от коронавируса (видео)
В Вооруженных силах Украины по состоянию на 7:00 зарегистрировано 4 случая заболевания COVID-19, из них один летальный.
Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 87 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, – 18 человек.
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«В отношении умершего лица: женщина, работник ВСУ одной из воинских частей Ивано-Франковской области, с 20.03.2020 находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 27.03.2020 состояние ухудшилось, была госпитализирована в ЦРБ г. Надворная, 30.03.2020 переведена в реанимационное отделение, 06.04.2020 в 6:00 умерла. Диагноз COVID-19 подтверждено вечером 06.04.2020», - сообщили в командовании.
Также указывается, что анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), что не входят в круг лиц, с которыми люди общаются каждый день или живут вместе.
Командование Медицинских сил ВСУ призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7:00 6 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано три случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2
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