Журналисты оценили шансы завода "Буревестник" на возобновление работы (видео)

Аппараты ИВЛ завода "Буревестник" стоили в разы дешевле зарубежных аналогов.

Разбитые окна и обваленная плитка – завод «Буревестник» – одно из трех мест в Украине, где можно производить аппараты искусственной вентиляции легких.

Этот призрак Укроборонпрома производил аппараты ИВЛ для раненых в Афганской войне военных. Но последняя поставка аппаратов уже в независимой Украине была 12 лет назад, говорится в сюжете программы "Гроші".

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Сейчас это здание полностью отрезано от коммуникаций, а долги завода составляют 110 миллионов гривен. Журналист Александр Соколов расследовал, есть ли шансы у «Буревестника» снова спасать жизни украинцев.



Сегодня в условиях коронавирусной пандемии и глубокого дефицита аппаратов ИВЛ на мировых рынках завод «Буревестник» пытаются вернуть к жизни.

Как сообщал ранее УНИАН, Илон Маск заявил, что будет изготавливать на своих автомобильных заводах аппараты для искусственной вентиляции легких.