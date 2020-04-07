На Сумщине коронавирус подтвердили у 9-летней девочки
11:08, 07 апреля 2020Страна
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Мэр Шостки напомнил о необходимости соблюдения самоизоляции.
Иллюстрация / REUTERS
В Шостке Сумской области коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили у 9-летней девочки.
Об этом в Facebook сообщил мэр города Николай Нога.
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Он уточнил, что ребенок контактировал с больным COVID-19 родственником.
Кроме того, в Шостке зарегистрировали еще один случай инфицирования – у 35-летнего горожанина. При этом мэр города напомнил о необходимости соблюдения самоизоляции.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 09.00 7 апреля зафиксировано 1462 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровел.
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