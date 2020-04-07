В Украине резко выросло количество жертв коронавируса COVID-19 (видео)
В Украине по состоянию на 09.00 7 апреля зафиксировано 1462 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.
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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 143 новых случая коронавирусной болезни.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 77 случаев;
- Волынская область — 34 случая;
- Днепропетровская область — 15 случаев;
- Донецкая область — 10 случаев;
- Житомирская область — 11 случаев;
- Закарпатская область — 38 случаев;
- Запорожская область — 41 случай;
- Ивано-Франковская область — 160 случаев;
- Кировоградская область — 53 случая;
- г. Киев — 253 случая;
- Киевская область — 97 случаев;
- Львовская область — 29 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Одесская область — 30 случаев;
- Полтавская область — 12 случаев;
- Ровенская область — 40 случаев;
- Сумская область — 51 случай;
- Тернопольская область — 168 случаев;
- Харьковская область — 1 случай;
- Херсонская область — 13 случаев;
- Хмельницкая область — 10 случаев;
- Черновицкая область — 247 случаев;
- Черкасская область — 62 случая;
- Черниговская область — 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 апреля 2020 года в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6 апреля в Украине было 1319 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19, из них в Киеве – 234.
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