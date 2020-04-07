В Украине резко выросло количество жертв коронавируса COVID-19 (видео)

За сутки было зафиксировано 143 новых случая коронавирусной болезни. Количество летальных случаев выросло на 7 человек.

В Украине по состоянию на 09.00 7 апреля зафиксировано 1462 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.

Читайте такжеВ Минздраве спрогнозировали пик распространения коронавируса в Украине

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 143 новых случая коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 77 случаев;

Волынская область — 34 случая;

Днепропетровская область — 15 случаев;

Донецкая область — 10 случаев;

Житомирская область — 11 случаев;

Закарпатская область — 38 случаев;

Запорожская область — 41 случай;

Ивано-Франковская область — 160 случаев;

Кировоградская область — 53 случая;

г. Киев — 253 случая;

Киевская область — 97 случаев;

Львовская область — 29 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 30 случаев;

Полтавская область — 12 случаев;

Ровенская область — 40 случаев;

Сумская область — 51 случай;

Тернопольская область — 168 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 13 случаев;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черновицкая область — 247 случаев;

Черкасская область — 62 случая;

Черниговская область — 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 апреля 2020 года в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6 апреля в Украине было 1319 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19, из них в Киеве – 234.

Читайте также: