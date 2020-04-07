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В Украине резко выросло количество жертв коронавируса COVID-19 (видео)

09:35, 07 апреля 2020
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В Украине возросло количество инфицированных COVID-19 / фото УНИАН

В Украине по состоянию на 09.00 7 апреля зафиксировано 1462 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 143 новых случая коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 77 случаев;
  • Волынская область — 34 случая;
  • Днепропетровская область — 15 случаев;
  • Донецкая область — 10 случаев;
  • Житомирская область — 11 случаев;
  • Закарпатская область — 38 случаев;
  • Запорожская область — 41 случай;
  • Ивано-Франковская область — 160 случаев;
  • Кировоградская область — 53 случая;
  • г. Киев — 253 случая;
  • Киевская область — 97 случаев;
  • Львовская область — 29 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Одесская область — 30 случаев;
  • Полтавская область — 12 случаев;
  • Ровенская область — 40 случаев;
  • Сумская область — 51 случай;
  • Тернопольская область — 168 случаев;
  • Харьковская область — 1 случай;
  • Херсонская область — 13 случаев;
  • Хмельницкая область — 10 случаев;
  • Черновицкая область — 247 случаев;
  • Черкасская область — 62 случая;
  • Черниговская область — 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 апреля 2020 года в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6 апреля в Украине было 1319 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19, из них в Киеве – 234.

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