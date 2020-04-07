В Одессе возросло количество инфицированных коронавирусом

В понедельник вечером подтверждено еще 3 случая COVID-19.

В Одессе количество случаев коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось до 30 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

По его словам, лабораторным центром Минздрава в Одессе подтверждено сегодня вечером еще 3 случая заболевания COVID-19.

Диагноз подтвержден у жителей Одессы: женщины 1985 г. р. и двух мужчин – 1941 г. р. и 1959 г. р. По словам пациентов, за пределы Украины они не выезжали.

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«Сейчас они получают медицинскую помощь и предоставляют данные о круге контактных лиц», - отметил Куцый.

Таким образом, на данный момент в Одесской области лабораторно подтверждено 30 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 6 апреля, директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко сообщила, что в числе госпитализированных в городскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом COVID-19 три человека находятся в тяжелом состоянии.

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