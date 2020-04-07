В Минздраве спрогнозировали пик распространения коронавируса в Украине

Украинцев призывают не нарушать карантин, а также не скупать медикаменты в аптеках без необходимости.

В Украине ожидается пик распространения коронавируса 14-15 апреля.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает zn.ua.

"Мы видим сценарий и у нас каждый день есть обновленный прогноз, и когда нам говорят о 14-15 апреля, - будет больше нагрузка на систему здравоохранения", - сказал Ляшко.

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Он отметил, что в эти дни ожидается наибольшая смертность от коронавируса и все меры направлены на то, чтобы потенциальные последствия распространения инфекции в Украине растянуть во времени.

При этом Ляшко призвал не нарушать правила карантина, а также не скупать медикаменты в аптеках без необходимости.

"Это - кризис, который мы должны преодолеть", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита считает, что пик заболеваний коронавирусом в Украине, скорее всего, придется на период 24-27 апреля.

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