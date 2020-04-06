В Черновицкой области зафиксировали 28 новых случаев коронавируса

В областной больнице умер 72-летний мужчина, который неделю лечился дома.

В Черновицкой области 6 апреля зафиксировали еще 28 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сегодня в прямом эфире в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

По его словам, среди инфицированных - двое детей в возрасте 2 и 5 лет, а также шестеро медицинских работников.

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Также чиновник сообщил, что в Черновицкой областной клинической больнице сегодня умер житель села Годилов Сторожинецкого района, у которого был подтвержден коронавирус. Пациенту было 72 года, он неделю лечился дома, прежде чем попал в медицинское учреждение.

По состоянию на вечер 6 апреля в Черновицкой области зафиксировано 248 случаев коронавирус. Среди них 11 людей выздоровели, а шестеро человек умерли.

Напомним, Министерство здравоохранения решило публиковать статистику о коронавирусе в Украине только один раз в день.

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