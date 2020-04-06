В Киеве от коронавируса умер 72-летний сотрудник "Укроборонпрома"
В Киеве вследствие коронавирусной болезни умер сотрудник "Укроборонпрома".
Об этом в понедельник сообщила пресс-служба концерна.
"Работник небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", который заболел коронавирусом и находился в одной из киевских больниц в тяжелом состоянии, умер. Мужчине было 72 года, он работал токарем на предприятии почти всю жизнь – с 1975 года", - говорится в сообщении.
В концерне заверили, что данный случай - первый и единственный факт смерти и заболевания от коронавируса в государственных оборонных предприятиях из состава "Укроборонпрома".
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"По состоянию на 6 апреля 2020 года других случаев на предприятиях концерна не обнаружено. В концерне продолжают принимать меры для обеспечения безопасности работников от распространения коронавирусной инфекции на предприятиях", - заявили в "Укроборонпроме".
Как сообщал УНИАН, в Киеве за сутки количество больных COVID-19 выросло на 22 человека, на сегодня в городе 267 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. В целом в Украине подтвердили 1319 случаев заболевания, умерли 38 человек.
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