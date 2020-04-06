Врач-инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Украине на конец апреля

Он также прокомментировал уменьшение количества зарегистрированных случаев инфицирования в Украине, которое наблюдалось на выходных 4-5 апреля.

Пик заболеваний коронавирусом в Украине, скорее всего, придется на период 24-27 апреля.

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Об этом в комментарии «Обозревателю» сказал врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита. По его словам, это показывает мировая тенденция, когда уменьшение количества новых случаев происходит через 2-2,5 месяца от начала регистрации первых.

"Пик заболеваний в Украине на коронавирус придется на конец апреля – числа 24-27. После этого начнется уменьшение количества зарегистрированных случаев. Подобная картина наблюдается во всех странах, где количество больных уменьшается где-то через 2-2,5 месяца от начала регистрации первых случаев. Это скорее естественный ход волны эпидемии", – подчеркнул инфекционист.

Он также прокомментировал уменьшение количества зарегистрированных случаев инфицирования в Украине, которое наблюдалось на выходных 4-5 апреля.

"Это связано с особенностями работы лабораторий, осуществляющих диагностику. Цифра компенсируется, когда начнут тестировать в течение рабочей недели. Количество тестирований будет влиять также на выявление тех или иных случаев. Украина пока продолжает пасти задних и тестирует очень небольшое количество людей", – подсовывал Курпита.

В Украине по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни, умерли 38 человек, 28 пациентов выздоровели.