До конца апреля в больницы поступят 2 миллиона отечественных тестов на COVID-19

По словам министра здравоохранения, одним из элементов стратегии борьбы с COVID-19 является массовое тестирование граждан, у которых есть подозрение на заболевание.

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал поступление до конца апреля в учреждения здравоохранения около 2 млн отечественных высокоточных тестов на выявление COVID-19.

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Об этом он сообщил в эфире "Завтрака с 1+1". По словам министра, одним из элементов стратегии борьбы с COVID-19 является массовое тестирование граждан, у которых есть подозрение на заболевание.

«У нас есть три украинских производителя, в том числе компания «Укргентех», которая уже производит (тесты - УНИАН), и я думаю, что до конца месяца у нас будет около 2 млн тестов, которые нам поставят», - заявил Степанов.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 6 апреля уже зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни, умерли 38 человек, 28 пациентов выздоровели.