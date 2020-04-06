В Украине бесплатно лечить от коронавируса будут только пациентов в среднем и тяжелом состоянии

По словам Степанова, государство должно брать на себя лечение пациентов с использованием дорогих препаратов.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за счет государства от коронавируса будут лечиться только пациенты в среднем и тяжелом состоянии.

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Об этом он сообщил в эфире "Завтрака с 1+1". «На сегодняшний день вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных - это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке это пересматриваем. Пересматриваем эти пакеты оказания медицинских услуг, медицинских гарантий для того, чтобы там был выделен COVID-19, чтобы мы могли лечить», - отметил Степанов.

«Мы, прежде всего, должны говорить о лечении, еще раз подчеркиваю, средней тяжести и тяжелых больных. Там, где используются, в том числе, достаточно дорогие лекарственные средства. Государство будет брать это на себя», - заверил глава Минздрава.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 6 апреля уже зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни, умерли 38 человек, 28 пациентов выздоровели.