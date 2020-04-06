В Ивано-Франковской ОГА сообщили о седьмой смерти от коронавируса в регионе
В Калуше Ивано-Франковской области от коронавирусної инфекции умерла женщина.
Об этом рассказал на брифинге заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный, передает ТСН.
Эта смерть стала седьмой в регионе от COVID-19. Умерла 72-летняя женщина.
"Она имела сопутствующее осложнение, у нее была довольно тяжелая вирусная пневмония, наступила легочная недостаточность и она умерла", - рассказал чиновник.
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В ОДА ранее рассказали, что быстрые тесты показали положительные результаты на коронавирус у около 200 пациентов франковских больниц.
"Все образцы сразу направляем в Областной лабораторный центр. Сейчас в Центральной городской клинической больнице лечатся 147 пациентов с пневмониями, в ГКБ №1 – 57 пациентов. Количество и тяжесть пациентов растет", - рассказала начальница управления здравоохранения Мария Бойко.
Как сообщал УНИАН, всего в Украине от коронавируса уже умерли 38 человек. Всего зафиксировано 1319 случаев заболевания.
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