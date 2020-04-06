На Тернопольщине коронавирусом заразились 44 медика

Больше всего инфицированных медиков в Монастырском районе – 35.

На Тернопольщине инфицирование COVID-19 подтверждено у 44 медиков.

Об этом в Facebook сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

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«На Тернопольщине коронавирусом заболели 44 медика: 35 - в Монастыриском районе, 2 - в Залещицком районе, 4 - в Кременецком районе, 1 - в Козовском районе, 1 - в Бучацком районе, 1 - врач из Тернополя (его заболевание не связано с профессиональной деятельностью)», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 6 апреля в Тернопольской области зафиксировано 160 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Украине зафиксировано 1 319 случаев коронавируса, 38 случаев – летальные. 28 человек выздоровели. За сутки было выявлено 68 новых случаев.