В Минздраве рассказали, кто в Украине чаще всего умирает от осложнений, вызванных коронавирусом

В Украине по состоянию на 6 апреля от коронавируса умерли 38 человек.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщает, что среди всех умерших от осложнений, вызванных COVID-19, преобладают женщины, а доля лиц старше 50 лет составляет 87%.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook.

Указывается, что из 1 тыс. 319 подтвержденных случаев в 95 случаях коронавирус подтвержден у детей. На амбулаторном лечении находится 597 человек, из них 61 ребенок. Лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% всех подтвержденных случаев COVID-19.

«Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50-59, а мужчин - 60-69 лет. Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение. В целом доля заболеваний составляла (одна или несколько): 74% - сердечно-сосудистые заболевания; 40% - сахарный диабет 7,5% - новообразования; 7,5% - заболевания почек; 11% - заболевания легких; 4% - ожирение; 26% - сочетанные заболеваний», - отметили в ЦОС.

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Также указывается, что все 38 пациентов, которые умерли от осложнений, вызванных COVID-19, были госпитализированы.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 6 апреля уже зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни, умерли 38 человек, 28 пациентов выздоровели.

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