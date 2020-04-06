В Минздраве рассказали, с какого возраста дети должны носить маску

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 12 детей.

Представитель Министерства здравоохранения Артем Дехтяренко заявил, что детям любого возраста нужно носить медицинскую маску, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией.

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Об этом он заявил в эфире "Сниданка с 1+1", передает ТСН.

Ведущая спросила, с какого возраста ребенку нужно надевать защитную маску.

"Что касается детей, они должны быть в сопровождении взрослых, также детям рекомендовано носить маски, потому что так же вирус передается воздушным путем. Поэтому, чтобы обезопасить ребенка, любой отец или мать захотят, чтобы ребенок был в маске", - ответил Дехтяренко.

Ранее в Китае от коронавируса умерли 10-месячный младенец и ребенок 14 лет, что свидетельствует о том, что люди, которые не достигли 18 лет, не застрахованы от инфекции и смерти от нее.

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