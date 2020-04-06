В Ужгороде на самоизоляцию отправили 17 медиков из-за контакта с больными коронавирусом

Медработники контактировали с больными с диагнозом «пневмония», у которых впоследствии подтвердили коронавирус.

В Ужгороде на самоизоляцию отправили 17 работников пульмонологического отделения центральной городской клинической больницы из-за контакта с больными коронавирусом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении здравоохранения Ужгородского городского совета.

Отмечается, что в пульмонологическом отделении больницы с диагнозом «пневмония» проходили лечение четыре человека, у которых были отобраны образцы на исследование на CОVID-19.

«Результаты исследования оказались положительными. Больные переведены в областную инфекционную больницу», - уточнили в управлении.

По информации горсовета, сегодня мобильная бригада отобрала биоматериал у 17 работников городской больницы. В частности, это работники приемного, пульмонологического отделений и лаборатории, контактировавшие с пациентами, больными CОVID-19, и их биоматериалами.

«Их отправили на самоизоляцию домой, состояние их здоровья будут контролировать семейные врачи», - добавили в управлении здравоохранения.