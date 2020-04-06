В Киевской области коронавирус в общем обнаружен у более чем 90 человек: среди них - шесть детей

Больше всего случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Обуховском и Киево-Святошинском районах.

В Киевской области по состоянию на утро 6 апреля официально подтвержден 91 случай заболевания коронавирусом, в том числе у шестерых детей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

«По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 6 апреля официально подтвержден 91 случай заболевания коронавирусом, в том числе у шестерых детей (3 - пгт Козин, 1 - с. Лесники, 1 - с. Гатное, 1 - г. Борисполь)», - говорится в сообщении.

В частности, в Обуховском районе случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в таких населенных пунктах: пгт Козин – 19, с. Романков - 3, г. Украинка 3, г. Обухов -5; в Киево-Святошинском районе: 3 - г. Вишневое, 3 - г. Боярка, 4 - с. Лесники, 3 - с. Гатное, 1 - с. Дмитровка, 3 - с. Софиевская Борщаговка, 1 - с. Тарасовка, 2 - с.Крюковщина, 1 - с. Свято-Петровское.

Кроме того, инфицированные коронавирусом обнаружены: 7 - г. Борисполь; 5 - г. Буча; 4 - г. Белая Церковь, 4 - г. Вышгород; 3 - в г. Бровары; 3 - г. Ирпень; 2 - в Васильковском р-не, с. Рославичи; 2 - в Мироновском р-не, с. Масловка; 1 – в Бориспольском р-не, с. Гнедин; 1 - в пгт Ворзель; 1 - в г. Гостомель; 1 - в Белоцерковском р-не, с. Фурсы; 1 - в Броварском р-не, с. Зазимье; 1 - в Ставищенском р-не, пгт Ставище; 1 - с. Коцюбинское; 1 - в Макаровском р-не, с. Мостище; 1 - г. Фастов.

Читайте такжеЗаразятся 80% населения: инфекционист ожидает "тяжелого сценария" эпидемии в Украине

Из них на стационарном лечении находятся 32 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 59.

Выздоровели - 4 человека: женщина, 21 год, г. Бровары; мужчина 51 год, г. Белая Церковь, женщина 34 года, с. Дмитровка; женщина 50 лет, г. Обухов. Умерли - 5 (новых случаев за сутки нет).

Подозрение на заражение имеют 387 человек. Больше всего - в Киево-Святошинском (87) и Обуховском (63) районах.

Также сообщается, что лабораторно обследованы 18 врачей и 6 медсестер КНП КОР «Киевская областная клиническая больница», которые имели контакт с лабораторно подтвержденным случаем коронавируса. ПЦР-исследование показало у всех медработников отсутствие заболевания.

Установлено медицинское наблюдение за 1108 контактными лицами.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни.