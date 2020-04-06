Заразятся 80% населения: инфекционист ожидает "тяжелого сценария" эпидемии в Украине

Если в Украине коронавирусом заразятся 30 млн человек, в интенсивной терапии будут нуждаться 1,5-2 млн больных.

Эпидемия коронавируса в Украине будет развиваться по тяжелому сценарию: заразятся 80% населения, 20% из которых будет необходима госпитализация.

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Такой прогноз в интервью OBOZREVATEL сделала профессор, заведующая кафедры инфекционных болезней университета Богомольца Ольга Голубовская.

"Заразятся 80% людей. Из них 80% людей переболеют не тяжело. 20% будут иметь такие формы заболевания – среднетяжелую и очень тяжелую, при которых требуется госпитализация. Из этих всех заболевших 20% будут нуждаться в госпитализации, а 5% – в интенсивной терапии, они будут критически тяжелыми. Это сценарий средний, скажем так", – пояснила она.

При этом эксперт допускает и более негативный сценарий: если количество заболевших, требующих госпитализации, будет не 20%, а 25%.

"Если считать, что у нас там 30 млн человек заболеют, ну вот и посчитайте, 20% от них, 6 млн, будут нуждаться в госпитализации и 1,5 – 2 млн украинцев понадобится интенсивная терапия. Это такой достаточно сложный сценарий. Я честно говоря думаю, что нам будет немного полегче. Посмотрим", – заключила она.

Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.

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