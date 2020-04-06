Кличко уверяет, что улицы Киева ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами

По словам мэра, идет обработка улиц специальными моющими средствами, в составе которых есть компоненты, связывающие пыль, грязь и бактерии, препятствуя им подняться в воздух.

Городской голова Киева Виталий Кличко уверяет, что улицы столицы обрабатывают дезинфицирующими средствами ежедневно и во всех районах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ.

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«В городе ежедневно осуществляют мытье и обработка улиц. Работы продолжаются круглосуточно: ночью, утром, в течение дня и во всех районах Киева. Обрабатывают улицы специальными моющими средствами. В их составе есть компоненты, связывающие пыль, грязь, бактерии и не дающие им подняться в воздух. Также ежедневно моют все остановки общественного транспорта - их обрабатывают антисептиками. Наиболее людные остановки обрабатывают дважды в день», - утверждает Кличко.

По его словам, дезинфицируют также и подземные пешеходные переходы.

Как сообщал УНИАН, по данным столичного мэра Виталия Кличко, в Киеве за сутки количество больных COVID-19 выросло на 22 человека. На сегодняшний день в городе 267 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.