В Киеве за сутки количество больных COVID-19 возросло на 22 человека (видео)

В медицинские учреждения столицы госпитализированы 9 больных, остальные - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

В Киеве за сутки количество больных COVID-19 возросло на 22 человека, на сегодняшний день в городе 267 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Виталий Кличко сообщил на брифинге.

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"За прошедшие сутки еще 22 киевлянина заболели. На сегодня в столице уже 267 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал мэр.

По словам Кличко, из 22 нововыявленных больных 5 женщин в возрасте от 29 до 71 года, 16 мужчин от 24 до 82 лет, двое медиков.

Также среди больных 8-летний мальчик, четыре случая заболевания - в Киево-Печерской лавре.

По словам мэра, 9 пациентов госпитализированы в столичные больницы, 13 лечатся дома на самоизоляции, под контролем врачей.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава по состоянию на 9:00 6 апреля, в Украине 1319 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19, из них в Киеве – 234, в Киевской области – 91.

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