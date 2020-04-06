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Первую смерть от коронавируса зафиксировали на Донетчине

11:49, 06 апреля 2020
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно. Сейчас проводится работа по выявлению круга его контактных лиц", - написал Кириленко.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.

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