Первую смерть от коронавируса зафиксировали на Донетчине
11:49, 06 апреля 2020Страна
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В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждена лабораторно.
Иллюстрация / REUTERS
В Донецкой области зафиксирован первый летальный случай в результате инфицирования коронавирусом.
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Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
"В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно. Сейчас проводится работа по выявлению круга его контактных лиц", - написал Кириленко.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 6 апреля зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.
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