Коронавирус в Украине: в Минздраве объяснили, что делать, если нет семейного врача

Нужно звонить на 103, диспетчер подскажет или направит мобильную бригаду в случае необходимости.

Лицам, у которых нет подписанной декларации с семейным врачом, в случае наличия симптомов возможного инфицирования коронавирусом, необходимо звонить на 103 - номер скорой медицинской помощи.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

"Если у вас есть определенные симптомы, которые свидетельствуют о возможности и наличии развития коронавирусной болезни, вы должны позвонить своему семейному врачу. Только врач может поставить диагноз и только врач может принять дальнейшее решение, что делать больному и каковы его дальнейшие действия", - сказал он.

Ляшко объяснил, что в большинстве случаев врач сам позвонит мобильной бригаде и направит ее для забора образцов, чтобы в дальнейшем продиагностировать и установить коронавирусную болезнь.

"В случае, если у человека отсутствует декларация, подписанная с семейным врачом, есть симптомы, свидетельствующие о возможном инфицировании коронавирусной болезнью, человек должен набрать 103 - номер скорой медицинской помощи. Там диспетчер подскажет или направит к вам мобильную бригаду", - пояснил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.