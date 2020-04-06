На Закарпатье зафиксировали первую смерть от COVID-19
На Закарпатье зафиксировали первую смерть от новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
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"Одна больная, с подтвержденным диагнозом COVID-19, которая находилась в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – умерла", - говорится в сообщении.
Также там сообщили и о первых выздоровления от болезни – три ПЦР-теста показали отрицательный результат у пациентки, которой первой установили диагноз коронавирусной болезни на Закарпатье.
По данным ОГА, сейчас в регионе официально подтверждено 35 случаев заражения коронавирусом, двое больных находятся в тяжелом состоянии.
Вместе с тем, журналист Виталий Глагола рассказал детали о первой погибшей от коронавируса на Закарпатье. По его словам, женщине был 71 год.
"В Иршаве умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус. Сегодня ночью женщина умерла. Последние несколько дней женщина была на аппарате искусственной вентиляции легких", - сообщил он.
Также журналист отметил, что по его информации, умершая была мамой заведующего поликлинического отделения Иршавской районной больницы.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 6 апреля уже зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни.
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