В Тернопольской области умер инфицированный коронавирусом священник, который до установления диагноза контактировал с 500 лицами

Отец Олег, не зная что он инфицирован, проводил религиозные обряды, бывал на похоронах, общался с верующими.

В Тернопольской области умер инфицированный коронавирусом священник Олег Винницкий, который до установления диагноза контактировал с 500 лицами.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

Читайте такжеВ Тернополі восемь врачей инфекционного отделения уволились из-за COVID-19

«Сегодня утром умер священник Олег Винницкий, который был первым зафиксированным больным COVID-19 на Тернопольщине. Ему было всего 56 лет. Не зная о том, что он уже инфицирован, отец Олег проводил религиозные обряды, бывал на похоронах, общался с верующими», - заявил он.

По словам заместителя главы МВД, всего до установления диагноза он успел пообщаться с около 500 людьми.

«Сегодня Тернопольщина является одним из эпицентров развития эпидемии в Украине. Сегодня там зарегистрировано 160 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом», - отметил он.

Геращенко выразил соболезнования родным и близким священника, который умер от коронавируса.

«Он ни в чем не был виноват. Он не знал, что он заражен такой опасной болезнью, как коронавирус. Но его пример показывает, что священнослужители находятся в группе наибольшего риска заражения вирусом, вместе с медиками, полицейскими, пограничниками, кассирами супермаркетов и аптек. Царство небесное и вечный покой отцу Олегу», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, первый случай коронавируса зафиксировали в Тернопольской области 20 марта. Вирус обнаружили у жителя Залещиков, 57-летнего священника.

В Украине по состоянию на 9:00 6 апреля уже зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни.

Читайте также: