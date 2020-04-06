В Тернопольской области умер инфицированный коронавирусом священник, который до установления диагноза контактировал с 500 лицами
В Тернопольской области умер инфицированный коронавирусом священник Олег Винницкий, который до установления диагноза контактировал с 500 лицами.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
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«Сегодня утром умер священник Олег Винницкий, который был первым зафиксированным больным COVID-19 на Тернопольщине. Ему было всего 56 лет. Не зная о том, что он уже инфицирован, отец Олег проводил религиозные обряды, бывал на похоронах, общался с верующими», - заявил он.
По словам заместителя главы МВД, всего до установления диагноза он успел пообщаться с около 500 людьми.
«Сегодня Тернопольщина является одним из эпицентров развития эпидемии в Украине. Сегодня там зарегистрировано 160 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом», - отметил он.
Геращенко выразил соболезнования родным и близким священника, который умер от коронавируса.
«Он ни в чем не был виноват. Он не знал, что он заражен такой опасной болезнью, как коронавирус. Но его пример показывает, что священнослужители находятся в группе наибольшего риска заражения вирусом, вместе с медиками, полицейскими, пограничниками, кассирами супермаркетов и аптек. Царство небесное и вечный покой отцу Олегу», - резюмировал он.
Как сообщал УНИАН, первый случай коронавируса зафиксировали в Тернопольской области 20 марта. Вирус обнаружили у жителя Залещиков, 57-летнего священника.
В Украине по состоянию на 9:00 6 апреля уже зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни.
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