Средний темп прироста случаев коронавируса в Украине составляет 27% - Минздрав

За последние сутки прирост составил 7% случаев.

Средний темп прироста случаев коронавирусной болезни за последние 12 дней в Украине составляет 27%.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Средний темп прироста за последние 12 дней в Украине составляет 27%, а за последние сутки мы имеем прирост 7%", - сказал он.

По словам Ляшко, количество случаев заболевания в Италии и Испании замедлилось, тогда как в нескольких европейских странах растет удельный вес смертельных случаев.

"В частности растет количество летальных случаев во Франции, это плюс 518 за сутки, в Великобритании - плюс 621 случай за сутки, и в Швеции растет количество летальных случаев", - подчеркнул замминистра.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

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