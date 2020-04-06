Нардеп Скороход заявила о новом положительном тесте на коронавирус

Скороход сделала повторный тест на коронавирус и он снова оказался положительным.

Заболевшая коронавирусом экс-нардеп фракции "Слуга народа" Анна Скороход сдала еще один положительный тест, но при этом не испытывает проблем со здоровьем.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале вечером в воскресенье, 5 аепрля.

"Сделала повторный тест. Положительный, хотя чувствую себя нормально, как-то так", – рассказала Скороход.

Ранее она рассказала о своих симптомах и призналась, что температура может быть не обязательно высокая.

"У меня постоянно была 37,5, до 38,5 поднималась только пару раз вечером", – отметила нардеп.

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По ее словам, ощущается сильная ломота в теле, особенно к вечеру, а также сильная головная боль "до слез".

"Основное в моем случае – потеря обоняния, сухость и першение в горле", – добавила Скороход.

Как сообщал УНИАН, ранее Анна Скороход сообщила об улучшении состояния здоровья. Однако она до сих пор не знает, от кого заразилась.

Ранее стало известно, что COVID-19 заболел еще один депутат от "Слуги народа" Владимир Ватрас. Он находится на лечении в больнице в родной Хмельницкой области.

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