В Одесской области коронавирус подтвердили у 27 человек
08:59, 06 апреля 2020Страна
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Накануне выявлен новый заболевший COVID-19.
В Одесской области новые случаи коронавируса / фото УНИАН
В Одессе Лабораторный центр Министерства здравоохранения подтвердил 27 случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook.
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По его словам, 5 апреля диагноз подтвердили у жителя Одессы 1963 года рождения, его госпитализировали в инфекционную больницу.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на вечер 5 апреля зафиксировано 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 37 случая – летальных. 28 человек выздоровели.
В мире сейчас насчитывается 1 273 990 зараженных коронавирусом. При этом 260 247 человек уже выздоровели, 69 444 случаев стали смертельными.
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