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В Одесской области коронавирус подтвердили у 27 человек

08:59, 06 апреля 2020
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В Одесской области новые случаи коронавируса / фото УНИАН

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook.

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По его словам, 5 апреля диагноз подтвердили у жителя Одессы 1963 года рождения, его госпитализировали в инфекционную больницу.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на вечер 5 апреля зафиксировано 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 37 случая – летальных. 28 человек выздоровели.

В мире сейчас насчитывается 1 273 990 зараженных коронавирусом. При этом 260 247 человек уже выздоровели, 69 444 случаев стали смертельными.

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