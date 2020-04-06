В Одесской области коронавирус подтвердили у 27 человек

Накануне выявлен новый заболевший COVID-19.

В Одессе Лабораторный центр Министерства здравоохранения подтвердил 27 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook.

Читайте такжеУкраина занимает 53 место среди стран мира, где обнаружен коронавирус (карта)

По его словам, 5 апреля диагноз подтвердили у жителя Одессы 1963 года рождения, его госпитализировали в инфекционную больницу.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на вечер 5 апреля зафиксировано 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 37 случая – летальных. 28 человек выздоровели.

В мире сейчас насчитывается 1 273 990 зараженных коронавирусом. При этом 260 247 человек уже выздоровели, 69 444 случаев стали смертельными.