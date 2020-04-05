Глава Минздрава о протоколе лечения коронавируса: препарата от COVID-19 не существует

Больных украинцев будут лечить средствами, которые дают результаты в разных странах.

Участие в создании протокола лечения больных коронавирусом принимали специалисты в различных областях медицины, в частности, реаниматологи, кардиологи.

Читайте такжеВ Украине среди больных коронавирусом больше всего людей в возрасте от 50 до 59 летОб этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает ТСН.

«Взяли протоколы стран Европейского Союза, Соединенных Штатов, Китая и создали тот протокол лечения, который мы все видели и который был утвержден моим приказом. Сейчас в мире не существует ни одного препарата, в котором были бы показания к COVID-19. Все это лишь современная доказательная медицина», – рассказал Степанов.

По его словам, больных украинцев будут лечить средствами, которые дают результаты в разных странах.

«Группа врачей, которые работают над протоколом, продолжают рассматривать разные варианты и следят за тем, что происходит в мире. Я думаю, что на этой неделе он (протокол) будет еще дополнен соответствующими лекарственными средствами, схемами лечения», – сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам Степанова, украинские медики используют лекарственное средство Плаквенил для лечения коронавирусной болезни.